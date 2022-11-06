عون أمن وإبن أخيه يعتديان على جارهما بـ”كلونداري” في باب الزوار

مثل أمام محكمة الجنايات الإبتدائية، بالدار البيضاء، اليوم الأحد، المدعو “ك.ح” عون أمن وابن أخيه المتهم الرئيسي في القضية العقد الثاني من العمر. لمواجهة جناية الضرب والجرح العمدي عن سبق الإصرار والترصد. التي راح ضحيتها ابن حيهما بعد أن طعنه المتهم الثاني بسكين من نوع “كلونداري” دفاعا عن عمه المتهم الأول إثر شجار بحي باب الزوار شرق العاصمة.

كما تعود وقائع القضية إلى 07 أوت 2021 عندما تقدم والد الضحية بشكوى ضد المتهمين بينما كان الضحية في المستشفى. مفادها أن ابنه تعرض للضرب و الجرح بواسطة سلاح أبيض من طرف المتهمين “ك.ح” والمتهم الرئيسي “بلال”. الأخير وجه للضحية طعنتين بالسكين على مستوى الظهر و الكتف. بعدما حاول تخليص عمه المتهم من يد الضحية الذي دخل في شجار معه بسبب شقيقه الأصغر الذي قام بضرب ابن المتهم “ك.ح” ذو 7 سنوات .

المتهم الأول يعترف

في حين، واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فاعترف الأول “بلال” بالتهمة المنسوبة إليه. وأكد أن الضحية اعتدى على عمه وقام بضربه بعدة لكمات، حتى أغمي عليه. فتدخل هو لتخليص عمه من قبضة الضحية. لكنه أنكر في معرض تصريحاته حمله لسلاح أبيض. مردفا أنه وجد السلاح مرمي بمكان الواقعة. فقام بحمله وطعن الضحية طعنتين على مستوى الظهر والكتف.

كما المتهم الثاني “ك.ح” فقد أكد لهيئة المحكمة أنه يعاني من مرض الربو وابنه الصغير تعرض لاعتداء جنسي من طرف أخ الضحية. الأمر الذي أثار حفيظته جعله يدخل في مناوشات كلامية مع والد الضحية فتدخل الضحية وقام بضربه بلكمات. على مستوى الوجه والجسم فأغمي عليه. نافيا أنه اعتدى على الضحية بواسطة سلاح أبيض.

في حين، نفى الضحية جميع التصريحات التي جاء بها المتهم الثاني. ناكرا في ذات السياق، أن يكون أخوه الأصغر اعتدى على ابن المتهم الثاني. وأكد أن المتهم “بلال” طعنه من الخلف بواسطة سكين.

وعلى ضوء ماورد من معطيات التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق كل متهم.