عون: أي توقف عن النشاط للفرن العالي بمركب الحجار مستقبلا سيكون غير مقبول

قام وزير وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وخلال زيارته لمركب سيدار الحجار بعنابة على الوقوف على ظروف سير العمل بالفرن العالي رقم ، 2 أين حذر بأن أي توقف عن النشاط بالفرن العالي مستقبلا سيكون غير مقبول.

وكان الفرن العالي رقم 2، قد استأنف النشاط من جديد في ديسمبر المنصرم بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر. بسبب التذبذب في التموين بمادة الفحم الحجري، حيث أكد الوزير على ضرورة التحكم في عمليات التموين. بهذه المادة لتفادي التوقفات المتكررة لهذا الفرن.

كما استمع الوزير بذات الموقع لثلاثة عروض حول قدرات الإنتاج الحالية بمركب سيدار الحجار وآفاق تطويرها. و الإستراتيجية التي تم ضبطها لتطوير وتنويع الإنتاج بذات المركب على المدى القريب. علاوة على مشروع الانتقال التكنولوجي والطاقوي للمركب في آفاق 2030 .

وحددت توقعات الإنتاج لمركب سيدار الحجار للسنة الجارية ب 600 ألف طن من منتجات الحديد والصلب. التي تجمع بين المواد الحديدية الطويلة والمسطحة والمواد المدرفلة وحديد الخرسان والأنابيب غير الملحمة وغيرها.

ويشغل مركب سيدار الحجار ما مجموعه 5.605 عمال وقد سجل خلال السنة المنقضية تصدير ما قيمته 22 مليون دولار. من منتجات الحديد والصلب.

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