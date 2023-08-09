عون: الدولة لن تتخل عن مجمع “ENIEM”.. لن يتم خوصصة المؤسسة

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن مجمع أونيام في حالة يرثى لها وفيه مديونية تجعلنا نفكر في طرق إعطائه دفعة جديدة.

وأضاف علي عون خلال زيارته للمجمع بولاية بجاية، أن مصير عمال مؤسسة أونيام مهدد اذا لم يوضع برنامج لنهضة وتطوير إنتاج المؤسسة. مضيفا أنه من الممكن أن تكون هناك شراكة أجنبية أو مع الخواص الجزائريين مع شركة أونيام لكن لن يتم خوصصة المؤسسة. مؤكدا أن الدولة لن تتخل بسهولة على المؤسسة لكن المجهودات تكون من طرف الإطارات والعمال.

وكشف الوزير في ذات السياق، أن الإجتماع مع إطارات وممثلي العمال تجعلنا في اطمئنان حول إمكانية إنقاذ المجمع ولكن أولا بشرط. من خلال تجنيد الإطارات . كما أن كل إطارات المؤسسة سيستفيدون من عقود النجاعة انطلاقا من شهر سبتمبر من أجل معرفة الأهداف والإمكانيات. مشيرا إلى أن التسيير الحديث يتطلب تسيير الأهداف وكيفية الوصول إليهم.

وأضاف وزير الصناعة، علي عون، أن هنالك إجتماع مع الرئيس المدير العام للمجمع والمدير وممثلي النقابة يوم الاثنين بالوزارة. من اجل الخروج ببرنامج ملموس وورقة طريق ملموسة حتى يكون العمال ملمومين بمصيرهم في المؤسسة