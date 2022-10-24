عون: القضاء على ظاهرة بيع أدوية “الكابة”

قال وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أنه تم إلغاء شهادة المكافئ الحيوي لمنح مقررات التسجيل للمنتجات الصيدلانية. بهدف رفع العراقيل أمام المستثمرين.

وأشار وزير الصناعة الصيدلانية علي عون خلال إشرافه رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي، على اجتماع تنسيقي وتشاوري. بحضور الإطارات والمدراء العامون لمجمع صيدال، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بالإضافة كذلك إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، ومعهد باستور.

وأوضح علي عون، أن الوزارة تعتزم على القضاء على ظاهرة البيع غير القانوني والملتوي للأدوية خاصة من طرف المستوردين غير المعتمدين سواء مؤسسات أو أفراد عبر شبكات الاتصال “أدوية كابة”. مشيرا إلى أن الأدوية لم تنته فقط في الحقائب بل عن طريق الحاويات من جهات غير معروفة وتواطئ من البعض. مؤكدا في ذات السياق، أن الملف يعد من أولويات المفتشية العامّة لوزارة الصناعة الصيدلانية.

وأضاف علي عون، أنه سيتم وضع ورقة طريق واحدة للعمل جنبا لجنب مع وزارة الصحة. لضمان توفير المواد الصيدلانية بالمؤسسات الاستشفائية من خلال تذليل العقبات. و تعزيز الجهود و التكامل من أجل مصلحة المريض و تلبية حاجياته.

كما أمر علي عون بأن تكون ملفات الدراسات العيادية من صلاحيات وزارة الصحة. بالإضافة كذلك إلى شهادات الضبط لقطع غيار صيانة الأجهزة و المعدات الطبية. التي سيتم التصديق عليها من طرف وزارة الصحة.

وفيما يخص مدونة الأدوية لا سيما الأساسية منها. فقد تقرر أن تكون من مهام وزارة الصحة مع التنسيق مع مصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية. مشيرا إلى أن قرار إلغاء إلزامية تقديم دراسة التكافىء الحيوي و المصادقة عليه. أتى بعد إستشارة المختصين بهدف رفع العراقيل أمام المستثمرين.

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