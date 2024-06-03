عون: سنعمل على إرجاع المركبات الصناعية العمومية للواجهة واِنطلقنا في ذلك

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الإثنين، انهم يعملون على إرجاع المركبات الصناعية العمومية للواجهة وتم الانطلاق في ذلك.

وفي حوار له مع قناة النهار، أكد الوزير أن مشاكل القطاع الصناعي العمومي هي نتيجة السياسات المتخذة سابقا.

والمشاكل التي تتخبط فيها المجمعات الصناعية ناتجة عن سوء التنظيم، مشيرا أن الاستيراد العشوائي قضى على إنتاج المجمعات الصناعية العمومية.

وأضاف الوزير، انهم يعملون على رفع نسب الإدماج للوصول إلى قاعدة صناعية حقيقية، موضحا انه إذا لم تسترجع المجمعات الصناعية حصتها في السوق سيقام بغلقها.

وقال عون في نفس السياق، ان الخوصصة غير المدروسة قضت على المجمعات الصناعية العمومية، مؤكدا ان الحل حاليا ليس في الخوصصة بل في التحكم في نمط التسيير الحديث.

وتابع ذات المتحدث، انه من غير الممكن مجمع صناعي من 25 فرع يديره شخص، حيث لا يوجد مسؤول بإمكانه تسيير مجمعات صناعية ضخمة تتكون من عدة فروع ومنتجات.

لذلك يجب اعتماد هيكلة جديدة للمجمعات الصناعية قبل نهاية 2024، والذهاب إلى مجمعات صناعية متوسطة الحجم والى شركات ذات منتوج واحد أو اثنين فقط.