عون يبحث مع سفير موزمبيق تعزيز العلاقات في المجال الصناعي

استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، سفير جمهورية موزمبيق بالجزائر، أنطونيو أغوستو إدواردو نامبوريتي.

وحسب بيان الوزارة، تمحورت المحادثات حول بحث علاقات التعاون بين الجزائر وموزمبيق في المجال الصناعي. وآفاق تعزيزها خاصة ما تعلق بمجال الصناعة الصيدلانية.

كما استعرض الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع الصناعة بمختلف مجالاته.

ومن جانبه، أكد الوزير استعداد الجزائر للتعاون مع جمهورية موزمبيق عن طريق فتح الأبواب بمختلف المؤسسات التابعة للقطاع لتكوين الكوادر.

واقترح الوزير تقارباً أكثر بين رجال أعمال الجزائر وجمهورية موزمبيق لتبادل الخبرات والآراء في ما بينهم. وتكوين لجان مختصة لدراسة أهم المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها.

ومن جهته، رحب سفير جمهورية موزمبيق بالفكرة وأكد أن فرص الاستثمار بين البلدين كثيرة جدا. خاصة أن الجزائر تعتبر بوابة لإفريقيا نظرا للموقع الاستراتيجي الذي يميزها.