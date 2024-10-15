عون يتباحث مع الرئيس المدير العام لشركة ELINC فرع الشركة الصينية CEC

تباحث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المدير العام لشركة ELINC فرع الشركة الصينية CEC.

وحسب بيان الوزارة، فإن الرئيس المدير العام لشركة ELINC فرع الشركة الصينية CEC كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول الشركة الصينية المتواجدة في الجزائر منذ زهاء العشرين سنة.

كما تلقى الوزير عرضاً مفصلاً حول الشركة الصينية المختصة في الصناعات الإلكترونية وأنظمة الحماية الإلكترونية.

وبالمناسبة، أشاد عون بمكانة شركة ELINC ومستوى التحكم في التكنولوجيا الحديثة ومساهمتها الفعالة في تطوير هذه المجالات في الجزائر.

ودعا عون إلى ضرورة تكثيف عمل الشركة في الجزائر والذهاب لتصنيع كل ما يحتاجه السوق الوطني في المجال الإلكتروني مع إنشاء شراكات صناعية وفق مبدأ رابح رابح.