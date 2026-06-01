عوينة حكما لنهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الجزائري محمد رفيق عوينة حكماً لنهائي كأس أمم إفريقيا 206 لأقل من 17 عاما.

وسينشط هذه المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2026، لفئة أقل من 17 عاما، منتخب السنغال، ونظيره التنزاني.

كما سيُدير الحكم عوينة هذا النهائي، بمساعدة مواطنه ياسين ورد بن سلامة مساعداً أول، والتونسي ياسين السعداوي حكم مساعد ثانٍ، بالإضافة للكاميروني ويلي ستيفان كحكم رابع.

ومن المقرر أن تلعب مباراة النهائي، ليلة غد الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

يذكر أن المنتخب الوطني للناشئين، خرج من مرحلة الرُبع نهائي لهذه البطولة، عقب خسارته أمام نظيره التنزاني، بركلات الترجيح.