عيادي: “الإستحقاق الإنتخابي يجب أن يكون في أقرب الأجال”

كشف الأمين العام لرئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، أن الإستحقاق الإنتخابي يجب أن يكون في أقرب الآجال الممكنة.

بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على سير مؤسساتنا واقتصادنا وواقع العلاقات الدولية إلى جانب صورة بلدنا في أعين شركائنا الأجانب.

مشيرا إلى أنه يجب ضبط تاريخ الإنتخابات الرئاسية في إطار مسار الحوار، وتحديده يتوقف على أجل سير الحوار.

والمقتضيات القانونية لعملية اعتماد الإجراءات التشريعية والتنظيمية ورزنامة الإنتخابات.

مضيفا أن كل المواطنين الجزائريين على وعي برهانات الإنتخابات الرئاسية المقبلة وطابعها الحاسم بالنسبة لمستقبل البلد.

مشددا أن هذه الإنتخابات ليست عادية بل تشكل بداية مسار تجديد مؤسساتي وسياسي يتطلع إليه الجميع وسيباشره رئيس الجمهورية المنتخب.

مفيدا بأن نجاح أي سباق انتخابي يتوقف على مستوى تعبئة القوى السياسية ومصداقية البرامج والمترشحين وبصفة عامة إشراك المواطنين في إعادة بناء الثقة.