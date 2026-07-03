عيد الإستقلال.. عرض فيلمين جزائريين بميناء سيدي فرج

نظم المركز الجزائري لتطوير السينما بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الاقتصادية للتسيير السياحي لسيدي فرج عرضين سينمائيين في الهواء الطلق بميناء سيدي فرج بالجزائر العاصمة، احتفالا بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال.

وحسب ما أورده بيان للمركز، سيعرف ميناء سيدي فرج، في هذا الإطار، يومي 3 و4 جويلية الجاري، عرض الفيلمين الروائيين الطويلين “أحمد باي” للمخرج جمال شورجة و”حدة” للمخرج أحمد رياض، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.

وأشار البيان، إلى أن هذه العروض ستعرف حضور أبطال الفيلمين، مع العلم أن الدخول مفتوح أمام الجمهور الواسع.