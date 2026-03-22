عيد الفطر .. 5 مخابز لم تستجب للمداومة وأكثر من 55 ألف تاجر استجاب للنظام

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 55738 تاجراً لنظام المداومة خلال اليوم الثالث من عيد الفطر. من أصل 55743 تاجراً مسخّرين. وهو ما يعكس استجابة واسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية.

وفي المقابل، تم تسجيل عدم التزام 5 مخابز بنظام المداومة. ويتعلق الأمر بمخابز تقع في كل من ولايات غليزان، سعيدة، الشلف، تيارت، تيبازة.

وقد باشرت مصالح الرقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، طبقاً للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.

ومن جهة أخرى، تلقت مصالح الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 7 بلاغات تتعلق بعدم التزام بعض التجار بنظام المداومة. وذلك على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، سطيف، غرداية وبشار. وقد باشرت الفرق الرقابية عمليات التحقق الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

كما أظهرت بيانات التطبيق الإلكتروني تسجيل 21736 عملية بحث عن التجار المسخرين لنظام المداومة خلال اليوم الثالث من عطلة عيد الفطر المبارك. ليرتفع بذلك إجمالي عدد عمليات البحث عبر التطبيق إلى 82476 عملية منذ بداية عطلة العيد. وهو ما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على الحلول الرقمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتجار المناوبين.

