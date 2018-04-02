عيسى :” القانون لردع من يعمل على تقسيم الجزائريين طائفيا حتى وإن كان إماما” 

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الإثنين، إنه سيتم تطبيق القانون على كل من يريد تقسيم الجزائريين إلى طوائف.

عيسى وخلال نزوله ضيفا على “فروم الإذاعة للقناة الأولى، قال إنّ الجزائر تتكفل بتأمين الجزائريين على التقسيم الطائفي،

الذي يؤدي إلى التفرقة بين الشعب الجزائري الموحد.

موضحا أن الاستعمار الجديد يهدف الى تقسيم الشعوب العربية، على غرار ما حدث بالعراق، اليمن، ومايطمح الوصول إليه البعض في ليبيا وسوريا وعينه أيضا على الجزائر.

وشدد الوزير على أن الرقابة على الترويج للأفكار الطائفية ستشمل حتى الأئمة بالمساجد.

وأضاف عيسى قائلا: “نرفض من يريد أن يفرض على الجزائريين شيعيته و أشعريته أو طائفيته”.