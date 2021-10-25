عيسى بكاي يعد بعصرنة وسائل النقل لتسهيل يوميات المواطنين

قدم وزير النقل عيسى بكاي اليوم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا تضمن برنامج عمل الوزارة والتدابير الاستعجالية لانعاش القطاع على المدى القريب والمتوسط والبعيد وعلى مستوى جميع أنماط النقل البري والبحري والجوي.

وإستمع الوزير إلى أسئلة وإنشغالات النواب أعضاء لجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.

وتم فتح نقاش واسع حول مختلف المشاكل والعراقيل التي يواجهها قطاع النقل، ليتم تقديم جملة من الإقتراحات والحلول الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وأداء المؤسسات والمتعاملين الناشطين في قطاع النقل.

ووعد الوزير بأخذ جميع هذه الإنشغالات والإقتراحات بعين الإعتبار وبمبدأ الأولويات، عن طريق حلول عملية و ناجعة تساهم في تذليل العقبات وترقية الخدمات، وعصرنة وسائل النقل لتسهيل يوميات المواطنين، وتشجيع المبادرات الإستثمارية من الرأسمال الخاص الوطني و الأجنبي وتطوير القطاع وتفعيل دوره كمحرك رئيسي لإقتصاد البلاد.

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