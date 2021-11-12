عين الدفلى: العثور على الشاب المفقود بغابة واد الكبير

عثر مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى على شاب مفقود يبلغ من العمر 18 سنة بالمكان المسمى الواد الكبير.

وتم العثور عليه، على إثر عملية البحث عن شخص مفقود بالمكان المسمى دوار بوعروص ببلدية عين بويحى دائرة العبادية. والتي إنطلقت يوم أمس 11 نوفمبر 2021 في حدود الساعة 21 سا 45 دقيقة ليلا. و التي إستمرت إلى غاية هذا اليوم.

حيث تم العثور على الشخص المفقود على الساعة 10 سا 20 دقيقة صباحا من هذا اليوم بمنطقة غابية. بالمكان المسمى الواد الكبير – دوار بوعروص على بعد حوالي 03 كلم من مقر سكناه. المفقود يبلغ من العمر 18 سنة وجد في حالة صحية عادية تم إجلاؤه إلى مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف. وهذا بمشاركة مصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني ومواطنين من سكان المنطقة.

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وفاة 3 أطفال إحتراقا بالغاز في جندل عين الدفلى

توفي مساء الثلاثاء 3 أطفال إثر احتراق منزلهم العائلي بالمنطقة المسماة الفج بلدية جندل ولاية عين الدفلى.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع في حدود الساعة الـ 15.00مساءا بالمنطقة المسماة الفج وتمثل في تسرب لغاز البوتان.

وخلف 3 ضحايا وهم أطفال أعمارهم 7،10،11 سنة تفحموا كليا بينما الوالد اصيب بصدمة والوالدة بحروق خفيفة في الوجه.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثث الضحايا نقلت الى مستشفى خميس مليانة. فيما نقلت الوالدة الى العيادة المتعددة الخدمات بجندل من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيق في الحادثة.

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