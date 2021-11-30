عين الدفلى: عمليات التعقيم تعود مع تحذيرات الموجة الرابعة لكورونا

شهدت أحياء بلدية عين الدفلى صبيحة اليوم الثلاثاء. عمليات تعقيم و تطهير واسعة كاجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق شاركت في هذه العملية مصالح البلدية، مديرية الأشغال العمومية و الديوان الوطني للتطهير، لتشمل شوارع و أحياء مدينة عين الدفلى.

بالإضافة إلى مختلف المرافق العمومية المستقبلة للجمهور و تدخل في التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد -19.

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درار.. ضعف نسبة التلقيح يساعد على ظهور متحورات جديدة كـ “أوميكرون”

أكد المدير العام لمعهد باستور البروفسور فوزي درار، أن التلقيح هو السلاح الوحيد لمجابهة أي انتشار لكورونا. سيما في ظل تفشي السلالات المتحورة الجديدة.

موضحا أن ضعف نسبة التلقيح يوفر الجو الملائم لظهور متحورات جديدة كمتحور أوميكرون. الذي ظهر في جنوب أفريقيا و يخضع حاليا للدراسة من طرف العلماء.

كما حذر درار، من خطورة السلالة المتحورة أوميكرون، الذي له تأثير كبير خصوصا من حيث سرعة الانتقال. مشيرا إلى أن المشكل المتعلق بمدى فاعلية اللقاحات التي يتم التلقيح بها على هذه السلالة. وهو ما ستسفر عنه نتائج الدراسات الجارية من طرف الدول التي شخصت وجود هذا الفيروس على أراضيها.

كما أرجع درار ظهور سلالة أوميكرون وتسجيل الحالات الخطيرة إلى نسبة التلقيح في إفريقيا الجنوبية التي بلغت 40 بالمائة. وهي نسبة ضئيلة جدا لا يمكنها تحقيق المناعة الجماعية ضد الفيروس –حسب تقديره-.

وبهذا الإطار، جدّد درار في تصريح للإذاعة الوطنية، دعوته إلى التلقيح بقوة وبشكل أوسع لتحصين المواطنين والتخفيض من حدة الموجة الرابعة.

كما توقع وصول هذا الفيروس إلى الجزائر كما وصلت السلالات السابقة، وأوضح تأهب الجزائر بمجال التشخيص للتعامل مع المتحورات الطارئة.

وبخصوص دخول الجزائر موجة رابعة قال درار:”كنت قد صرحت سابقا أن الجزائر قد دخلت في موجة رابعة”. وهذا “نظرا لعدد الحالات الاستشفائية منذ أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر،