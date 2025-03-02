عين الدفلى.. 7 سنوات حبسا نافذا لتاجر بتهمة المضاربة في القهوة

أصدرت محكمة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، حكما يقضي بالحبس 7 سنوات نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار نافذة مع الأمر بالإيداع الحبس بالجلسة لتاجر ارتكابه جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البن.

وأوضحت محكمة خميس مليانة، انه إثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر جملة بتخزين مادة القهوة. تم تفتيش الأماكن والعثور على كمية معتبرة من هذه المادة مقدرة بـ4.5 قنطار مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق.

حيث تم إيقاف المشتبه فيه وإحالته على محكمة الجنح لأجل ارتكابه جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البن. وصدر بشأنه حكم بـ07 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار نافذة مع الأمر بايداعه الحبس بالجلسة وشطب سجله التجاري مع المنع من ممارسة نشاط تجاري.

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