عين الدفلى: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 2230 قرصاً مهلوساً

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ لأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، من الإطاحة بثلاثة أشقاء ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، ينحدر أفراد الشبكة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، حيث تم خلال هذه العملية، حجز 2230 قرص مهلوس.

وكانت عملية التوقيف ثمرة عمل استعلامي مكثف بشأن معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية ينحدر أفرادها من إحدى ولايات الشرق الجزائري تنشط بإقليم الإختصاص في مجال ترويج المؤثرات العقلية.

حيث تمكن عناصر الفرقة، في الوهلة الأولى، بعد عمليات متابعة دقيقة لفتاتين من توقيفهما بالمدخل الشرقي لمدينة خميس مليانة على متن حافلة وضبطهما متلبستين بحيازة كيس يحوي 2070 قرص مهلوس حاولتا التخلص منه فور مشهدتهما لعناصر الشرطة.

وفي سياق التحقيق تحت اشراف نيابة الجمهورية المختصة، تم ضبط 40 قرص مهلوس آخر اثر تفتيش مسكن أحد أفراد الشبكة. جرى توقيف أحد معاونيه ينحدر هو الآخر من الشرق الجزائري.

كما تم ضبط 120 قرص مهلوس بتفتيش مسكن آخر بأحد احياء المدينة.

هذا وتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه أحيلوا بموجبه على الجهة القضائية المختصة.