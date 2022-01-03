عين تموشنت: إصطدام قارب صيد بصخرة على متنه 13 صيادا

تدخلت الوحدة الثانوية ولهاصة بدعم من الوحدة البحرية والوحدة الثانوية بني صاف بولاية عين تموشنت من أجل حادث اصطدام قارب صيد على متنه 13 صيادا.

ويبلغ طول القارب 14 م أين اصطدم بصخرة على بعد حوالي 1,5 كلم في عرض البحر من الشاطىء الصخري سيفاكس بلدية ودائرة ولهاصة بسبب كثافة الضباب وانعدام الرؤية. كما كان على متن القارب 13 صياد. تم تحويل 03 منهم من قبل ذات المصالح إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ولهاصة لهم إصابات خفيفة. والباقي بدون إصابات تم تحويلهم إلى مركز حراس السواحل للتحقيق. حيث تمت العملية بالتنسيق بين حراس السواحل و الحماية المدنية.

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انتشلت عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية بالعامرية التابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية بعين تموشنت عشية يوم الخميس جثة مجهولة الهوية بالشاطئ المسمى “زمبا” التابع إقليميا لبلدية المساعيد.

الجثة عثر عليها في حالة متقدمة من التعفن حيث تم نقلها من طرف ذات العناصر الى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى احمد مدغري بعاصمة الولاية. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقاتها لمعرفة هوية الجثة و أسباب وفاتها.

بالصور.. حجز 15 قارب صيد و16 محركا خلال مداهمة لمزرعة بولاية وهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي بوعمامة بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في إعداد وصيانة القوارب لتدبير رحلات ابحار سري وتهريب البشر إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

كما قامت ذات المصالح بتوقيف 3 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و35 سنة، حيث جاءت العملية النوعية بناء على معلومات تفيد بنشاط الشبكة. حيث وبعد إستصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية تم مداهمة مزرعة متواجدة بشرق وهران. أين كانت وكرا للمتورطين يتم فيها صيانة القوارب المستغلة في عمليات الإبحار السري إلى السواحل الإسبانية.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 أشخاص وحجز 15 قارب صيد من النوعية الفاخرة. بطول 4 إلى 5 أمتار، 16 محركا بقوة 85 و150 حصانا، بوصلة، براميل معبأة بالبنزين. سترات نجاة، بدلتين للغوص. بالإضافة إلى أسلحة نارية كانت يتم بها تنفيذ عمليات اعتداء وسيارة تفعية تستعمل في جر ونقل القوارب