عين تموشنت.. الأمن يطيح بشبكة مختصة في ترويج الاقراص المهلوسة

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة تنشط بإقليم الإختصاص.

وعلى إثر معلومة وردت لذات الفرقة، مفادها وجود احد الأشخاص مسبوق قضائيا يقوم بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية بكميات معتبرة بمسكن أحد أقربائه ، و بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت تم تفتيش مسكن المشتبه فيه.

اين أفضت العملية الى حجز 2565 كبسولة من المؤثرات العقلية بريغابالين 300 مغ وتوقيف ثلاثة أشخاص تورطو في القضية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت .