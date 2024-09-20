عين تموشنت: الإطاحة بشبكة إجرامية للإتجار بالمخدرات 

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الحيازة و تخزين ونقل المخدرات قصد الترويج.

العملية التي قامت بها عناصر الفرقة والتي جاءت بعد العمل الإستعلاماتي الجيد لأفواج البحث والتحري والتحريات الميدانية، والتي مكنت من تحديد هوية ومكان النشاط الإجرامي لأفراد الشبكة.

حيث أسفرت العملية على حجز 06 كغ و 700 غ من المخدرات (قنب هندي). مع توقيف شخصين تورطوا في القضية.

بالإضافة إلى حجز مركبة سياحية و دراجة نارية كانتا تستعملا في نقل المخدرات.

المشتبه فيهما بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.