عين تموشنت: العثور على شخصين فقدا بشاطئ صخري ببني صاف

تمكنت عناصر حرس السواحل لبني صاف بعين تموشنت من العثور مفقودين اثنين بشاطىء حافر الجمل ببني صاف بعد فقدانهم صبيحة اليوم الثلاثاء حيث عثر عليهم في صحة جيدة.

هذا و قد تم فقدان المعنيان بعد تدهور حالة البحر بالأمس لترمي بهم الأمواج على متن البساط Matelas نحو الصخور بنفس المنطقة ولم يستطيعا الخروج نظرا لقوة الأمواج وارتفاع المنحدر الصخري حيث قضو اللية على مستوى هذة المنطقة، وصبيحة هذا اليوم تمكنوا من الخروج والتنقل عبر الغابة ليلتحقوا في حدود الساعة الثالثة زوالا بالمركز الصحي قادري قدور ببني صاف و يتوجهوا بعدها إلى مقر الفرقة الاقليمية لحرس السواحل للتبليغ.