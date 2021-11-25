عين تموشنت .. انتشال جثة مجهولة الهوية بشاطئ “زمبا”

انتشلت عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية بالعامرية التابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية بعين تموشنت عشية يوم الخميس جثة مجهولة الهوية بالشاطئ المسمى “زمبا” التابع إقليميا لبلدية المساعيد.

الجثة عثر عليها في حالة متقدمة من التعفن حيث تم نقلها من طرف ذات العناصر الى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى احمد مدغري بعاصمة الولاية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقاتها لمعرفة هوية الجثة و أسباب وفاتها.