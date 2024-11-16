عين تموشنت.. توقيف شخصين وحجز 51 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة.

و مكنت العملية من حجز 51 كلغ من المخدرات ” كيف معالج ” و توقيف شخصين مع حجز مركبة كانت تستخدم لنقل السموم.

و بعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية المعمول بها، تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة عين تموشنت عن جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية. النقل والسمسرة قصد الاتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة عن طريق جماعة إجرامية منظمة. و جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد و الصحة العمومية.

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