عين تموشنت: توقيف 17 شخصا بينهم نساء وقصّر بتهمة “الحرڤة”

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من توقيف 17 شخصا بتهمة تنظيم الهجرة السرية عبر البحر من بينهم 3 نساء وقصر.

وحسب بيان لذات المصالح، تم توقيف المعنيين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 50 سنة.

وأسفرت العملية، عن حجز 4 قوارب صلبة، وزورقين مطاطيين، و5 محركات بمختلف الأنواع والقوة.

بالإضافة إلى 24 صفيحة بنزين، بإجمالي السعة يقدر بـ560 لتر، و7 سترات لنجاة، و3 بوصلات، ومضخة هوائية.

وكذا مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ2582 أورو، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 1500 دج. و52 هاتف نقال، وسيارة سياحية و2 أسلحة بيضاء.