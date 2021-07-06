عين تموشنت.. توقيف 5 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء

أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية عين تموشنت، وفي عمليتين متفرقتين من توقيف 5 اشخاص مع حجز أسلحة بيضاء.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن العملية الأولى تمثلت في عملية اختطاف تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 25 سنة من طرف جمعية اشرار متكونة من 05 اشخاص، اين تم احتجازه لمدة ثلاث ساعات.

ومباشرة بعد تلقي عناصر ذات الفرقة بلاغ عن القضية، تم تكثيف عمليات البحث والتحري لتحدد هوية المشتبه فيهم يتعلق الأمر بكل من: 01-المدعو/ه.م 34 سنة، 02-المدعو/ب.م 31 سنة، 03-المدعو/ب.ج 32 سنة وحجز المركبة المستعملة في عملية الاختطاف.

أما العملية الثانية، فقد تمثلت في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والتي راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر. وتعود وقائع القضية لشجار وقع باحد احياء مدينة عين تموشنت اين تعرض الضحية لاعتداء بواسطة سلاح ابيض من طرف شخصين، ويتعلق الأمر بكل من : 01- المدعو/ر.ف 22 سنة ، 02- المدعو/ح.ب 27 سنة. واللذين تم توقيفهما مباشرة من طرف عناصر ذات الفرقة بالتنسيق مع مختلف الوحدات العاملة مع حجز ادات الجريمة المشتبه فيهم سوف يتم تقديمهم اليوم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.