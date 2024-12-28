عين تموشنت.. حجز 6 كلغ من الكيف المعالج و توقيف 3 أشخاص

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع، من توقيف 03 أشخاص ينشطون في مجال الاتجار بالمخدرات مع ضبط أزيد من 06 كغ من المخدرات.

وتوّجت التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة. بتحديد هوية المشتبه فيهم و رصد تحركاتهم و توقيفهم داخل مركبة سياحية و حجز 06.290 كلغ من المخدرات و 135.4 غ حلي من المعدن الأصفر ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية، 20 درهم مغربي، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 186500 دج وهواتف نقالة و مركبتين كانتا تستعملان في نقل السموم. حيث تم تقديم عناصر الشبكة أمام النيابة المختصة إقليميا.