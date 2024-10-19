غادة محاط حكمة لمواجهة إسبانيا وكوريا الجنوبية

عُيّنت الحكمة الجزائرية غادة محاط، لإدارة مواجهة منتخب اسبانيا أمام كوريا الجنوبية، ضمن الجولة الـ 2 من المجموعة “ب” لمنافسة كأس العالم للإناث لفئة أقل من 17 سنة، الجارية بجمهورية الدومينيكان.

وأعلنت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن لجنة التحكيم التابعة للفيفا اختارت الحكمة الجزائرية. لإدارة اللقاء، المبرمج اليوم السبت، ابتداءً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بالتوقيت الجزائري).

وتشارك غادة محاط، في هذا المحفل العالمي، ما بين الـ 10 أكتوبر الجاري والـ 3 نوفمبر الداخل. بصفتها واحدة من حكمتين رئيسيتين فقط من القارة الإفريقية، إلى جانب الأوغندية شاميرا نابادا.