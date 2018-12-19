“غادو مافرودين” على رأس مجمع سيفيتال خلفا لبنكين

عين مجمع سيفيتال،”غادو مافرودين” مديرا عاما لهأمس الثلاثاء، خلفا للسعيد بنيكن، الذي إستدعي لمهام أخرى، وفق ما أفاد به بيان للمجمع، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، أن بنكين بعد تقلده لهذا المنصب في 2017، أخذ على عاتقته مهمة تحويل مسار مجمع سيفيتال والذي كللت مرحلته الأولى بالنجاح،

وأشاد المجمع بالمجهودات التي بذلها السعيد بنيكن للمؤسسة متمنيا له كل النجاح في مساره المستقبلي.

وكان المدير العام الجديد مافرودين، يشغل المدير العام المساعد المكلف بالموارد البشرية في مجمع سيفيتال، التابع لرجل الأعمال إسعد ربراب