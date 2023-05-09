غارات اسرائيلية غادرة على غزة.. استشهاد 13 فلسطينيا من بينهم قادة بارزين في حماس

شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارات مركزة ومتزامنة، أسفرت عن اغتيال 3 قادة بارزين في “سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

واستيقظ الغزيون عند الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء، على أصوات انفجارات هائلة هزت مدينتي غزة. ورفح على الحدود مع مصر جنوب القطاع. كما تبين أنها استهدفت منازل قادة عسكريين في سرايا القدس، وأدت إلى استشهادهم برفقة زوجاتهم وعدد من أبنائهم، ومواطنين آخرين.

وفي بيان عسكري، نعت سرايا القدس شهداءها الثلاثة وهم: الشهيد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري. والشهيد خليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية. والشهيد طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وقالت السرايا “إننا إذ ننعى شهداءنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم”. “لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 13 مواطنا وجرح 20 آخرين. وتبقى الحصيلة غير نهائية بسبب تواصل غارات الصهيونية الاسرائيلية على القطاع.