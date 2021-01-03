عاجل

غارات “البوليزاريو” متواصلة لليوم الـ52 على التوالي!

أخبار العالم
  • -
  • 0
غارات “البوليزاريو” متواصلة لليوم الـ52 على التوالي!
بقلم ط.خير الدين

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها،  عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ52، هجماته  المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس السبت،  معاقل “المخزن” في منطقة قلب اظليم قطاع تشلة.

بالإضافة الى منطقة  روس بن زكة  بقطاع حوزة  ومنقطة أنقاب غزالة  قطاع  السمارة .

كما مس القصف الصحراوي تخندقات القوات المغربية  في حزام الذل والعار في قطاع  ام ادريكة حسب نفس البيان.

وبخصوص اليوم الأحد،  فقد إستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منطقة ام الدكن قطاع البكاري مرتين متتاليتين.

كما مس قصف “البوليزاريو”  القوات المغربية  في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس ومنطقة سبخت العكريش  بقطاع  السمارة .

وختم البيان،  أن هجومات “البوليزاريو”،  قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في  الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=943345

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com