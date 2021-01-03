غارات “البوليزاريو” متواصلة لليوم الـ52 على التوالي!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ52، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس السبت، معاقل “المخزن” في منطقة قلب اظليم قطاع تشلة.

بالإضافة الى منطقة روس بن زكة بقطاع حوزة ومنقطة أنقاب غزالة قطاع السمارة .

كما مس القصف الصحراوي تخندقات القوات المغربية في حزام الذل والعار في قطاع ام ادريكة حسب نفس البيان.

وبخصوص اليوم الأحد، فقد إستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منطقة ام الدكن قطاع البكاري مرتين متتاليتين.

كما مس قصف “البوليزاريو” القوات المغربية في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس ومنطقة سبخت العكريش بقطاع السمارة .