غارات “البوليزاريو” متواصلة..ومعنويات قوات “المخزن” في الحضيض!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ41، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الثلاثاء، جنود الإحتلال المغربي في منطقتي أمݣلي النبكة وأمݣلي الحارّة بقطاع آمݣالا.

كما مس القصف، منطقة تنوشاد بقطاع المحبس، وقواعد جنود الإحتلال المغربي في منطقة ݣلب النص بقطاع آوسرد.

أما بالنسبة لنهار اليوم الأربعاء، فلقد استهدف القصف منطقتي أݣليبات العݣاية وأعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

بالإضافة الى شن قصف عنيف على مواقع القوات المغربية، على منطقة روس السبطي بقطاع المحبس ومنطقة أم أدݣن بقطاع البݣاري.

أما بالنسبة لقطاع الفرسية، فلقد تم استهداف منطقة لݣصيبيين مرتين متتاليتين، ومنطقة أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية.

وأضاف نفس البيان، أن منطقة روس لفرارين بقطاع السمارة قد تعرضت أيضا لقصف الجيش الصحراوي.