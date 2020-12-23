غارات “البوليزاريو” متواصلة..ومعنويات قوات “المخزن” في الحضيض!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.
وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ41، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.
وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الثلاثاء، جنود الإحتلال المغربي في منطقتي أمݣلي النبكة وأمݣلي الحارّة بقطاع آمݣالا.
كما مس القصف، منطقة تنوشاد بقطاع المحبس، وقواعد جنود الإحتلال المغربي في منطقة ݣلب النص بقطاع آوسرد.
أما بالنسبة لنهار اليوم الأربعاء، فلقد استهدف القصف منطقتي أݣليبات العݣاية وأعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.
بالإضافة الى شن قصف عنيف على مواقع القوات المغربية، على منطقة روس السبطي بقطاع المحبس ومنطقة أم أدݣن بقطاع البݣاري.
أما بالنسبة لقطاع الفرسية، فلقد تم استهداف منطقة لݣصيبيين مرتين متتاليتين، ومنطقة أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية.
وأضاف نفس البيان، أن منطقة روس لفرارين بقطاع السمارة قد تعرضت أيضا لقصف الجيش الصحراوي.
وختم ذات البيان أن هجومات “البوليزاريو”، قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.
جدير بالذكر، أن القوات المغربية، عاجزة تماما عن رد الهجمات الصحراوية، سواء بريا أو جويا، حيث أثبتت فشلها على جميع القوات.
رغم أنها قامت الأسبوع الماضي، بإقحام سلاح الطيران لأول مرة لصدّ الهجمات والغارات المدفعية، ولكن بدون اي نتيجة تذكر.
وهو الأمر الذي جعل معنويات الجنود المغاربة في الحضيض، في ظل الهزائم والخسائر المتتالية التي يتلقاها منذ بداية الحرب.
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