غارات صهيونية تستهدف مواقع لحماس في غزة

شنّ الطيران الحربي الصهيوني سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع تابعة لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “معا “اليوم السبت، فإنّ الاحتلال الصهيوني شن غارات على موقع القادسية جنوب قطاع غزة بصاروخين على الأقل.

فيما قصف موقع بدر وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ.

كما قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني موقع الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة بصاروخين.

وأسفرت الغارات عن وقوع أضرار مادية في المواقع، حيث اشتعلت النيران فيها.

للإشارة، كان قد أصيب 15 فلسطينيا بينهم طفل في حالة حرجة في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي

مساء أمس الجمعة مستهدفة موقعين للمقاومة شمال قطاع غزة.