غارات صهيونية على غزة دون خسائر بشرية

شنت الطائرات الحربية الصهيونية، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية صوب مستوطنات الغلاف.

طائرات العدو الصهيوني قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل موقعاً للمقاومة يسمى “موقع عيسى البطران”، وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع قصف الطيران الحربي الصهيوني موقعين للمقاومة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات؛ سوى تضرر عدد من النوافذ.

كما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ أراضاً زراعية بمنطقة “صوفا” جنوب القطاع.

وبعد دقائق على القصف الصهيوني، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية صوب المستوطنات في “غلاف غزة”.

واعترف العدو بسقوط عدد من القذائف الصاروخية في مغتصبة سديروت وساحل عسقلان وصوفا وناحل عوز.

كما دوّت صافرات الإنذار عشرات المرات طيلة الليل في جميع مستوطنات غلاف غزة.

كان أبرزها ” أشكول وسديروت وكرم أبو سالم وكيسوفيم وياد مردخاي ونتيف هعسرا وشاطئ عسقلان وناحل عوز “.

يذكر أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت في وقت سابق على أن القصف بالقصف.

وأنها لن تسمح للعدو بفرض معادلاته على شعبنا، وستبقى الأوفياء لجراحات شعبنا ودماء شهدائه.