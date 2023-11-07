غاريدو: “اتحاد العاصمة يملك تاريخا كبيرا في إفريقيا”

أكد الاسباني خوان كارلوس غاريدو، بأن تاريخ اتحاد العاصمة، الكبير على الصعيد القاري، حمسّه كثيرا لقبول فكرة قيادة العارضة الفنية للفريق.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية 62، أبرز غاريدو، بأنه كان في أكثر من مناسبة قريبا من التدريب في الجزائر. قبل أن تأتيه الفرصة من بوابة الاتحاد، الذي يملك تاريخ كبير وإمكانيات رائعة.

وواصل الاسباني، قائلا: “هناك لاعبين جيدين بإمكانيات كبيرة. تسمح لك بالعمل بشكل جيد.. الأهم أن تملك فريقا جيدا”.

وأضاف غاريدو، بخصوص اختياره اتحاد العاصمة: “بالنسبة لي فالأمر الذي حمسني كثيرا، هو أن الاتحاد فريق تاريخي في إفريقيا، ويجب أن يلعب دائما من أجل الألقابط.

وختم حول هذه النقطة: “كما أن الفريق يملك جمهورا كبيرا، وهو نفس حال باقي الأندية الكبيرة.. الجمهور يحب الانتصارات وفخور بالتواجد في اتحاد العاصمة”.