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الرياضة

ندوة صحفية لمدرب اتحاد العاصمة

بقلم محمد لمين صحراوي
ندوة صحفية لمدرب اتحاد العاصمة
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يرتقب أن يعقد مدرب اتحاد العاصمة الجديد، خوان كارلوس غاريدو، ندوة صحفية هي الأولى من نوعها منذ تعيينه خلفا لعبد الحق بن شيخة.

وكشفت إدارة الاتحاد، بأن مدربها الاسباني، سينشط ندوة صحفية غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 13:00، وذلك، بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية الأولمبي.

للإشارة فإن غاريدو، سيتحدث خلال ندوته المقررة ظهر الغد. عن العمل الذي قام به مع الاتحاد طيلة فترة التوقف الحالية. إلى جانب الداربي المرتقب أمام شباب بلوزداد. يوم السبت القادم، في قمّة لقاءات الجولة الـ 5 من البطولة

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