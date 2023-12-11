غاريدو: “الفوز على فيوتشر يعزز حظوظنا في التأهل في الصدارة “

ثمّن خوان كارلوس غاريدو، مدرب اتحاد العاصمة، الفوز الذي حققه فريقه أمس الأحد، أمام الضيف فيوتشر المصري، برسم الجولة الـ 3 لكأس الكونفيدرالية.

وحقق الاتحاد فوزا صعبا بهدف من دون رد، أمام فيوتشر، لينفرد بذلك بصدارة المجموعة الأولى لكأس الـ”كاف” بالعلامة الكاملة.

وأكد التقني الاسباني، بأن فريقه حقق الأهم بحصده النقاط الثلاث، مضيفا: “هذا الفوز سيقربنا من التأهل.. المباراة كانت مهمة من أجل تعزيز حظوظنا في التأهل في صدارة الترتيب وهو ما حققناه”.

وواصل غاريدو: “أهنئ اللاعبين والفريق ككل، شخصيا أريد تهنئتهم على العمل الكبير الذي يقومون به”.

وختم في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اللقاء: “نملك لاعبين محترفين بذهنية قوية، ويعلمون ضغط اتحاد العاصمة، ليس اليوم فقط وإنما كل يوم، فهم يعملون بجدية كبيرة”.