غاريدو: “ثقتنا كبيرة في “التاس” وجاهزون للفوز على نهضة بركان”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، جاهزية لاعبيه للإطاحة بمضيفهم نادي نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الاتحاد غدا الأحد، بنهضة بركان، برسم إياب الدور نصف النهائي لمنافسة الكونفدرالية الإفريقية، وكله عزم على الفوز وانتظار قرارات “التاس” بخصوص الطعن المقدم حول مباراة الذهاب التي ألغيت، بسبب قضية “الخريطة المزعومة”.

وأوضح التقني الاسباني، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت. بأن لقاء الغد يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لفريقه، لاسيما بعد الإقصاء من نصف نهائي كأس الجزائر.

مبرزا في السياق ذاته، بأن لاعبي اتحاد العاصمة، سيقدمون كل شيء أمام نهضة بركان. من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مغامرته في كأس “الكاف”.

كما أوضح غاريدو، بأن يثق في المحكمة الرياضة الدولية. من أجل الحصول أفضلية الفوز في لقاء الذهاب ومواصلة مسيرة التتويج باللقب الإفريقي.

واستبعد مدرب الاتحاد بأن يتأثر اللاعبين بكل ما حدث، مشيرا إلى أنهم معتادون على الضغوطات ولعب أكبر المنافسات، وأنهم مستعدون لكل السيناريوهات.