غاريدو: “علينا بلوغ نهائي الكأس والتتويج لكتابة التاريخ”

ثمّن مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، تأهل فريقه أمس الثلاثاء، على حساب اتحاد بسكرة، بثلاثية لهدف، في ربع نهائي كأس الجزائر.

وأوضح غاريدو، بأن المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، مضيفا: “الفائز يواصل والمنهزم يغادر الكأس، كان يلزمنا بعض الصبر والحماس والإرادة، واجهنا فريقا قويا دفاعيا وهجوميا وصعب التسجيل عليه”.

وأضاف التقني الاسباني: “لعبنا جيدا في الشوط الأول. وسجلنا هدف بعد ضغط المهاجمين، وتلقينا هدف التعادل مباشرة، لا أدري ما حدث لم أشاهد اللقطة”.

وواصل غاريدو: “يجب أن نعلم أنه في كل لقاء هناك صعوبات يجب تسييرها وأمور لتصحيحها وتطويرها. ولحسن الحظ أننا حافظنا على نفس الإرادة في الشوط الثاني. ونجحنا في تسجيل الثاني والثالث”.

وختم مدرب اتحاد العاصمة: “الفريق يعمل بجد وهناك تعداد يملك “الغرينتا” والرغبة في الفوز. ومن أجل كتابة التاريخ، يجب أن نعبر إلى النهائي ونتوج باللقب، لأن التاريخ يسجل من يتوّج”.