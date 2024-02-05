غاريدو يثمن تأهل الاتحاد أمام بوخضرة

ثمن المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، تأهل فريقه إلى الدور 16 من منافسة كأس الجزائر، على حساب اتحاد بوخضرة.

وحقق الاتحاد فوزا كبيرا أمس الأحد، على مضيفه المنتمي إلى قسم ما بين الرابطات، استقر على 5 أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدا لمولودية الرويسات في الدور القادم.

وعقب اللقاء قال التقني الاسباني: “أظهرنا بشكل واضح منذ بداية المباراة. اندفاع كبير وتحمس.. كنا نعلم بأنه لقاء خاص ولعبنا من أجل الفوز”.

وختم غاريدو: “أحيي اللاعبين على كل ما قدموه وأيضا على مواصلة المغامرة في كأس الجزائر”.