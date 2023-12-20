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الرياضة

غاريدو يفاجئ بآيت الحاج أساسيا أمام فيوتشر المصري

بقلم محمد لمين صحراوي
غاريدو يفاجئ بآيت الحاج أساسيا أمام فيوتشر المصري
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كشف مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم الأربعاء، أمام فيوتشر المصري، والتي شهدت تواجد المتألق آيت الحاج، لأول مرة هذا الموسم.

ويلتقي الاتحاد بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر بمضيفه نادي مودرن فيوتشر المصري، برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وستكون مواجهة اليوم، فرصة للاتحاد حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس الـ”كاف”. من أجل ضمان التأهل مبكرا إلى ربع النهائي.

ويتصدر أشبال غاريدو، المجموعة الأولى بـ 9 نقاط بعد 3 انتصارات. فيما يأتي منافسهم مساء اليوم فيوتشر المصري، في الوصافة بـ 6 نقاط.

وجاءت التشكيلة الأساسية للاتحاد، الذي سيكون محروما من الثنائي مريلي وشيتة بداعي الإصابة على النحو التالي:

بن بوط، رضواني، بوناصر، بلعيد، دهيري، بوشينة، أمبارك، بن زازة، آيت الحاج، بلقاسمي، توميسونغ.

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