غالبية الأمريكيين: إغتيال سليماني يهدد أمن بلدنا وترامب أخطأ

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غالبية الأمريكيين: إغتيال سليماني يهدد أمن بلدنا وترامب أخطأ
بقلم خالد دحماني

بيّن سبر آراء بأمريكا أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون إغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، أضعف أمن بلادهم.

وإعتبر 52% من المواطنين المشاركين في الإستطلاع الّذي أجرته قناة ABC التلفزيونية بالتعاون مع معهد Ipsos، أنّ إغتيال سليماني بغارة جوية أمريكية، أسفر عن زيادة الخطر على أمن أمريكا.

فيما رأى 25% من المشاركين أنّ مقتل الجنرال الإيراني الذي اعتبرته السلطات الأمريكية من رموز “الإرهاب العالمي”، عزز أمن الولايات المتحدة.

بينما إعتبر 22% أن هذا الحدث لم يغيّر الوضع الأمني قط في بلدهم.

وقيم 43% من المواطنين إيجابيًا الخطوات التي يتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تعامله مع الملف الإيراني، مقابل 56% إنتقدوا هذه الخطوات.

فيما إعترف 73% بأنّهم يشعرون بقلق إزاء إحتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، مقابل 22% قالوا إنّ هذه الإمكانية لا تقلقهم أو تكاد لا تقلقهم.


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