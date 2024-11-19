غانا أبرز الغائبين.. إكتمال نصاب المنتخبات المتأهلة لـ”كان” المغرب

اكتمل، اليوم الثلاثاء، نصاب المنتخبات الـ24 المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وذلك بعد نهاية الجولة السادسة من التصفيات التي أسفرت عن تأهل المنتخبات التالية:

المجموعة الأولى: جزر القمر - تونس

المجموعة الثانية: المغرب – الغابون

المجموعة الثالثة: مصر – بوتسوانا

المجموعة الرابعة: نيجيريا – بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة السادسة: أنغولا – السودان

المجموعة السابعة: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية – تنزانيا

المجموعة التاسعة: مالي – موزمبيق

المجموعة العاشرة: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

وستشارك 6 منتخبات عربية في النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا وهي:

مصر، الجزائر، تونس، السودان، جزر القمر، بالإضافة إلى البلد المنظم المغرب.

كما ستشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا غياب المنتخب الغاني، لأول مرة منذ نسخة 2004، بالإضافة لغياب كل من موريتانيا وغينيا عن البطولة.

للإشارة، ستجرى النسخة المقبلة في الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.