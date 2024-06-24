غايا مرباح: “الجياسكا فريق القلب لا يمكن رفضه”

عبّر الحارس غايا مرباح، عن سعادته الكبيرة بالتحاقه بشبيبة القبائل، مبرزا بأنه يراهن على مساعدة الفريق على العودة إلى الواجهة.

وفي أول تصريح له عقب توقيعه في الشبيبة. خص به الصفحة الرسمية للنادي، قال مرباح: “التوقيع في فريق مثل شبيبة القبائل يعد شرف وفخر بالنسبة لي”.

مضيفا في السياق ذاته: “منذ زمن طويل، كنت أريد التوقيع في في شبيبة القبائل، حققت حلمي وسنقدم كل شيء”.

أما عن تفضيله الالتحاق بالشبيبة رغم العروض. رد ّحارس اتحاد طنجة المغربي السابق: “الشبيبة فريق القلب لا يمكن أن أرفضه، وكنت مقتنع بالمشروع والإدارة أقنعتني بالأهداف وشجعوني للقدوم، وسنعمل على مساعدة الشبيبة.”