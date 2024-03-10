غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك بالجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية, المجتمعة مساء اليوم الأحد بدار الإمام بالمحمدية (الجزائر العاصمة), أن غدا الإثنين الموافق ل11 مارس 2024 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجري, وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

للإشارة, فإن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع على مستوى 58 ولاية وهي تتشكل من علماء في الشريعة الاسلامية وخبراء في علم الفلك.

هذا وكانت دول فلسطين، والسعودية، والإمارات وقطر وسوريا، بالإضافة إلى الكويت واليمن والبحرين، ولبنان ومصر، السودان والعراق وتونس، قد أعلنت أن يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكان مسجد باريس، قد أعلن هو الآخر، أن أول أيام شهر رمضان المبارك في فرنسا سيكون يوم غد الاثنين الموافق ل11 مارس 2024 .

وفي المقابل، أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي رسمياً أن غداً الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء هو أول أيام رمضان في القارة الأسترالية.

كما أعلنت أيضا كل من دول سلطنة عمان، ماليزيا، الأردن، إيران، أن أول أيام رمضان سيكون يوم الثلاثاء. ويأتي هذا نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم.