غديري أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء

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غديري أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء
بقلم نسرين محفوف

يمثل في هذه الأثناء، من اليوم الخميس، اللواء المتقاعد علي غديري، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها اللواء المتقاعد والمترشح السابق للرئاسيات الملغاة أمام قاضي التحقيق بعد توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت.

وكان غديري قد أودع رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، في جوان الماضي، في أعقاب اتهامه بالمشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية للمساس بالاقتصاد الوطني.

كما يواجه غديري أيضا تهمة المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.


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