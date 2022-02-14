غرامات بين 10 و25 بالمئة على البنايات المخالفة لرخص البناء

يتم تقييمها حسب المتر المربع، وتكون مرتفعة بالنسبة للفنادق ومخفضة للسكنات الريفية في الجنوب والهضاب

ستفرض الحكومة غرامات مالية متفاوتة بالاستناد على قيمة المتر المربع الواحد للبناية. التي تصل إلى خمسة ألاف دينار بالنسبة للسكنات الريفية. وعشرة ألاف للفردية وخمسة عشر ألف دينار لتلك المتعلقة بمشاريع استثمارية. على الأشخاص المخالفين لشروط البناء عند المطالبة بتسوية وضعياتهم. وكلفت لجنة للقيام بزيارات ميدانية للتحقق من مدى مطابقة هؤلاء لرخص البناء.

تم وضع جملة الشروط أمام الأشخاص المعنيين بتسوية وضعية بناياتهم غير المطابقة لرخص البناء. بموجب مرسوم تنفذي رقم 22-55 مؤرخ في 2 فيفري 2022 يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء .المسلمة الذي يتطلب احترام القواعد العامة.

حيث يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها. القواعد العامة للتعمير فيما يخص التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها. في رخصة البناء المسلمة وتعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص ومعايير البناء والأمن لاسيما في المناطق الزلزالية.

الأشخاص المعنيين بتسوية وضعية بناياتهم غير المطابقة لرخص البناء

وتنشأ لجنة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أوالوالي المنتدب أوالوالي حسب الحالة. مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية. ويتم تحضير الملفات على مستوى الشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية.

وتتشكل اللجنة من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصلحة التعمير للبلدية والحماية المدنية. ويمكن توسيعها لتشمل شركة سونلغاز والأشغال العمومية والصناعة والبيئة. وتقوم بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات المذكورة. وملء بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم وإبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية. وقيمة الغرامة حسب طبيعة المخالفة.

طلبات التسوية من 3 نسخ للبنايات الخاصة و5 نسخ للمشاريع و30 يوما لمعالجتها

ويجب أن يرفق الطلب الملحق نموذجه بنسخة على دعامة الكترونية. وكذا بملف من ثلاث نسخ بالنسبة للبنايات الخاصة وخمس نسخ للمشاريع الأخرى مع تبيان جميع التعديلات المنجزة. أو التي هي في طور الانجاز.

وقد حددت للجنة آجالا بثلاثين يوما بعد استلام الطلب لإنهاء المعالجة وإرسال بطاقة التحضير مرفقة بالملف إلى الشباك الوحيد. وعندما يكون الملف موضوع استكمال بمعلومات ووثائق تبلغ اللجنة صاحب الطلب عن طريق المجلس الشعبي البلدي.

وتعد رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية وتبلغ لأصحاب الطلب من طرف السلطة المختصة. بعد رفع التحفظات عند الاقتضاء في الآجال التي تحددها اللجنة وتتحقق منها بعد دفع غرامة. تحسب على اساس نسبة مئوية تتراوح بين 10 و25 من المائة من القيمة المحددة.

وتحدد بعشرة من المائة بالنسبة للسكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية “الجنوب والهضاب العليا”. و15 من المائة للسكنات الفردية والسكنات الجماعية وعشرين من المائة للبنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والبنيات المستقبلة للجمهور.

البنايات المخالفة لرخص البناء

ويتم تقدير قيمة البناية موضوع المخالفة بالنسبة للبنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غير السكن “الفنادق. المراكز التجارية والعيادات وغيرها بـ15 ألف دينار للمتر المربع أما القيمة الجزافية ب50 ألف دينار والغرامة 20 من المائة.

أما السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية المدعمة من طرف الدولة. فتحدد بـ5 ألاف دينار قيمة المتر المربع و10 ألاف دينار القيمة الجزافية المطبقة على الواجهة و10 من المائة غرامة.

فيما تقدر بالنسبة للسكنات الفردية والسكنات الجماعية. فقيمة المتر المربع محددة بـ10 ألاف دينار و30 ألف دينار القيمة الجزافية المطبقة على الواجهة و15 من المائة غرامة.