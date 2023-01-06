غرامة تصل إلى 16.000 دينار والحبس 10 أيام لهذه المخالفة

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشورحول الموسيقى الصاخبة والسياقة وما يترثب عنها من غرامة جرافية.

ونشرت ذات المصالح أن بعض الدراسات أظهرت أن الموسيقى الصاخبة يمكن أن تؤثر سلبًا على وقت رد فعل السائق. مما يزيد من احتماليةعدم الفرملة بسرعة كافية، أوالصعوبة في تفادي العوائق على الطريق. كما أن الأشخاص الذين كانوا يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة استغرقوا وقتًا أطول بنسبة 20٪ لإتمام المهام العقلية والجسدية مقارنةً بأولئك الذين لم يستمعوا إلى الموسيقى الصاخبة.

وبهذا بعاقب القانون طبقا لأحكام المادة 442 مكرر من قانون العقوبات: “يعاقب بغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج.

كما يجوزأيضا أن يعاقب بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر كل من يقلق راحة السكان بالضجيج أوالضوضاء أوالتجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أوزاحم بالألعاب الجماعية أوبأية وسيلةأخرى في الأماكن العمومية أو في الأماكن المعدة لمرور الجماهير”.