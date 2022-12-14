غرامة مالية.. حجز وذبح كل الماشية المتجولة في الأحياء السكنية

أسدت مصالح ولاية قسنطينة، تعليمات صارمة لمربي الحيوانات “أبقار، أغنام، ماعز”. حيث أوضحت صفحة رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن باديس، أن التعليمات تدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الخميس.

كما أشارت الصفحة على الفايسبوك، في منشور لها، إلى أنه سيتم حجز الماشية المتجولة وسط النسيج العمراني وتحويلها إلى المحشر. مع المتابعة القضائية لأصحابها ودفع غرامة مالية.

وأضاف المنشور ذاته، أن بعد مرور 3 أيام من تاريخ حجز الماشية، سيتم تحويلها إلى المذبح. وتوزيع اللحوم على الهيئات ذات الطابع الاجتماعي.

وكشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن إطلاق تقنية رقمية جديدة تعتمد على تثبيت شرائح بأذن الماشية.

وأفادت وزارة الفلاحة، أن العملية تستعمل لأول مرة في الجزائر، وانطلقت بتاريخ 3 نوفمبر، من ولاية تيارت. حيث سيتم العمل بتقنية رقمية جديدة، تعتمد على شرائح تثبت بأذن الماشية هذه الطريقة تسمح بتتبع وتسيير المواشي من خلال تحديد هوية الماشية إلكترونيا وفق قاعدة معلومات.

كما تسمح التقنية بإحصاء يومي ودقيق لعدد رؤوس المواشي. وتتبع موقع المواشي جغرافيا. بالإضافة كذلك إلى المحافظة على سلالات المواشي.

وأضافت وزارة الفلاحة، أن التقنية إنطلقت في مزرعة سي نايل تحت إشراف الجزائرية للحوم الحمراء “alviar”.