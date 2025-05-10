غرداية.. إصابة خمسيني في انقلاب شاحنة على الطريق الإجتنابي ببريان

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببريان عشية اليوم إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني الإجتنابي المخصص للشاحنات الثقيلة، في الإتجاه المؤدي إلى ولاية غرداية .

ووفقا لمصادر من الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في إنحراف شاحنة ذات مقطورة و إنقلابها، ما أسفر عن إصابة سائقها البالغ من العمر 50 سنة بجروح متعددة وقد قدمت له فرق الإسعاف الإسعافات الأولية بعين المكان، قبل ينقل على وجه السرعة إلى مستشفى 60 سرير ببريان لتلقي العلاج .

وخلف الحادث خسائر مادية معتبرة، تمثلت في تحطم شبه كلي للشاحنة من جهتها باشرت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد أسباب الحادث، فيما دعت الجهات المعنية مستعملي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، لاسيما على هذا المقطع المعروف بكثافة حركة الشاحنات .