غرداية: القبض على 10 أشخاص تورطوا في قضايا إجرامية

ألقت مصالح أمن ولاية غرداية القبض على عشرة أشخاص. ثلاثة من بينهم محل بحث من قبل العدالة لضلوعهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وحسبما أفاد بيان نشرته ذات الهيئة الأمنية، فقد نفذت هذه العمليات عبر مختلف أحياء مدن الولاية. في إطار مكافحة بؤر الآفات الإجتماعية. مشيرا إلى أن قاعدة المعطيات حول الموقوفين التي بينت أن لهم سوابق قضائية هم أيضا محل بحث لتورطهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة. مع ارتكاب فعل الإعتداء والعنف والضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء ضد الضحايا.

كما سمحت التحريات التي قامت بها ذات الجهة الأمنية بحجز أسلحة بيضاء (سكاكين وسيوف). بالإضافة كذلك إلى أقراص مهلوسة وكمية من الكيف المعالج ومبلغ مالي.

وأضاف البيان، أنه تم وضع الموقوفون تحت ذمة التحقيق الذي تمت المباشرة فيه بإشراف النيابة المختصة للكشف عن ملابسات تورطهم في القضايا المختلفة.

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غرداية: الحبس المؤقت لإمرأة ساعدت إبنتها على الغش في إمتحان “البيام”

أمرت محكمة غرداية، بوضع إمرأة الحبس المؤقت، لقيامها بمساعدة إبنتها على الغش أثناء إجتيازها إمتحان مادة التاريخ والجغرافيا لنيل شهادة التعليم المتوسط بالتواصل معها بواسطة هاتف نقال. وحسب بيان صادر عن المحكمة، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، أعلنت نيابة محكمة الجمهورية لدى محكمة غرداية. أنه بتاريخ 7 جوان الجاري أخطر رئيس مركز الامتحان وريدة مداد وسط مدينة غرداية. مصالح الضبطية القضائية بكشف حالة غش من طرف التلميذة المترشحة (ج.ن). و هذا بالتواصل بوساطة هاتف نقال مع والدتها المسماة (م.ف). التي مكّنتها من الإجابة في موضوع التاريخ والجغرافيا”. كما أشار البيان، فقد تم فتح بنفس التاريخ رجال الضبطية القضائية تحقيقا في الوقائع. مع إخضاع الهاتف المستعمل للمراقبة الالكترونية وسماع المشتبه فيها والتي أكدت الوقائع”. وأضاف البيان، أنه تم تقديم المشتبه فيها (م.ف) بتاريخ 12 جوان أمام نيابة الجمهورية. التي تابعتها بجنحة نشر أجوبة إمتحان شهادة التعليم المتوسط باستعمال الإتصال عن بعد. طبقا لنص المادة : 253 مكرر 6 ومكرر 7 من قانون العقوبات. بالإضافة كذلك إلى وإحالتها وفقا لإجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح لمحاكمتها وفقا للقانون. وبالتاريخ ذاته أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 16 جوان مع الأمر بوضع المتهمة الحبس المؤقت.

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